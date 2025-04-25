Дакаев заявил, что в PFL будет выступать под флагом России

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев, проживавший во Франции, сообщил, что в лиге PFL будет выступать под российским флагом.

«Июнь или июль (дебют). Я хотел 24 мая в Париже. Не срослось. По поводу соперника — ничего нет. Назвали ориентировочную дату. Под каким флагом буду выступать? Конечно, России», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

29-летний Дакаев одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. Его рекорд в ACA — 2:2. Ранее он выступал в Eagle FC и был чемпионом организации в легком весе.