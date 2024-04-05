Гольцов и Васселл подерутся 5 апреля на турнире PFL 1

Российский боец ММА тяжелого веса Денис Гольцов подерется с представителем Англии Линтоном Васселлом в соглавном событии турнира PFL 1 5 апреля. Их поединок в Сан-Антонио (США) на территории спортивного комплекса Boeing Center начнется около 06.00 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию боя Денис Гольцов — Линтон Васселл можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. На сайте «СЭ» также доступна текстовая онлайн-трансляция турнира PFL 1.

У 40-летнего Васселла в ММА — 23 победы, 8 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 33-летнего Гольцова в смешанных единоборствах — 32 победы и 8 поражений.

В главном бою вечера ММА в Техасе турнира PFL 1 сойдутся ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский и хорват Анте Делия.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».