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Сегодня, 06:57

Гольцов техническим нокаутом победил Васселла на PFL 1

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Денис Гольцов одержал победу на турнире PFL 1, проходящем в Сан-Антонио. Техническим нокаутом в третьем раунде он победил англичанина Линтона Васселла.

Теперь у 33-летнего Гольцова в ММА — 33 победы и 8 поражений. У 40-летнего Васселла — 23 победы и 9 поражений (также один поединок был признан несостоявшимся)

В главном бою вечера ММА в Техасе турнира PFL 1 сойдутся ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский и хорват Анте Делия.

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России доступна в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Валентин Молдавский и&nbsp;Анте Делия. Молдавский vs Делия, Гольцов vs Васселл: онлайн-трансляция турнира PFL

Денис Гольцов
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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