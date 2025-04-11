Россиянка Диана Авсарагова проведет поединок в легчайшем весе против бразильянки Элоры Даны на турнире PFL World Tournament 2 в ночь на 12 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юниверсал Студиос Флорида» в Орландо (штат Флорида, США). Бой Авсарагова — Дана ожидается около 3.30 по московскому времени.

В России турниры PFL показывает платформа Okko по платной подписке. Результаты боев можно отслеживать в ленте разделе PFL и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

ММА PFL: Дана — Авсарагова

В профессиональном рекорде Авсарагова одержала шесть побед и потерпела одно поражение. Последний поединок Диана провела в 2023 году, тогда россиянка проиграла Жустин Куш единогласным решением судей. На счету Даны в ММА — семь поединков (все завершились победами). Элора провела последний бой в 2024 году, победив Брену Кардосо техническим нокаутом.