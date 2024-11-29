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Финал Гран-при PFL 10 2024: онлайн-трансляция боев турнира

В Саудовской Аравии состоится финал Гран-при PFL 10 2024
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Финал Гран-при PFL 10-го сезона 2024 года состоится в пятницу, 29 ноября. Турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Вечер единоборств начался в 17.30 по московскому времени. Бои финала Гран-при стартуют в 21.00 мск.

В предварительном карде запланированы 10 поединков, в основном карде — шесть.

В главном бою россиянин Тимур Хизриев подерется с британским бойцом Бренданом Лафнейном. Россиянин Гаджи Рабаданов проведет поединок против американца Брента Примуса. Также в октагоне сойдутся россияне Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, Денис Гольцов и Олег Попов.

В прямом эфире поединки транслирует онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс. Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.

Гаджи Рабаданов
Денис Гольцов
Магомед Умалатов
Олег Попов
Тимур Хизриев
Шамиль Мусаев
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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