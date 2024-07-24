Нганну: «Я подерусь с Ренаном Феррейрой 19 октября»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что его дебютный бой в PFL состоится в октябре.

«Я уверен, что Ренан Феррейра — мой следующий соперник. Я говорил о нем почти два года. Он очень атлетичный, у него быстрые руки и колени. Думаю, это о нем. PFL работает над организацией боя примерно в октябре. Это не окончательный вариант, но они говорили о 19 октября.

Я считаю, что ММА — это определенно следующий вид спорта для меня. Прошло чуть больше года с момента моего соглашения с PFL, и я должен был провести бой в течение этого времени. Однако сейчас мы немного выбиваемся из графика», — сказал камерунец на The Joe Rogan Podcast.

Чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра (13-3) победил чемпиона Bellator Райана Бейдера (31-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.