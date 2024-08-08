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Сегодня, 11:07

Нганну: «Я должен продолжать выступать в память о своем сыне»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что после смерти сына принял решение продолжать драться.

«Это не самый простой период в моей жизни. Мне нужна работа, чтобы оставаться активным и быть в форме. Также мне необходимо продолжать бороться за своего сына Коби. Последние несколько месяцев были очень тяжелыми. Возможно, это был самый сложный момент в моей жизни. Я потерял сына, и какое-то время мне казалось, что не стоит продолжать.

Однако я хочу сделать что-то важное в память о нем. Не для того, чтобы прекратить борьбу, а чтобы мотивировать себя и продолжать сражаться в его честь», — сказал Нганну Кертису Калхуну.

 
Франсис Нганну. «Я кричал его имя, но он не откликался». Умер маленький сын Нганну — ребенку было 15 месяцев

Нганну проведет дебютный бой в PFL против чемпиона лиги в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3) 19 октября.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби.

Франсис Нганну
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