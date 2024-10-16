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Сегодня, 08:15

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: где смотреть трансляцию боя PFL

Нганну и Феррейра сразятся за чемпионский пояс PFL в тяжелом весе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (Камерун) и победитель регулярного сезона PFL Ренан Феррейра (Бразилия) встретятся в главном поединке турнира PFL Super Fights — Battle of the Giants в ночь с 19 на 20 октября. Бойцы сразятся за пояс в тяжелом весе. Событие состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Араваия), начало боя — около 01.00 20 октября по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию поединка можно на стриминговой платформе «Okko Спорт».

Нганну — 38 лет, на профессиональном уровне он провел 20 боев, одержав 17 побед и потерпев три поражения.

Феррейре — 34 года, в его профессиональном рекорде 13 побед и три поражения, три боя признаны несостоявшимися.

Франсис Нганну

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