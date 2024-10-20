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Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: смотреть бой PFL сейчас онлайн

Бой Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры возглавит турнир PFL Battle of the Giants
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фрэнсис Нганну.
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Бой бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну и победителя регулярного сезона PFL Ренана Феррейры возглавит турнир PFL Battle of the Giants. Вечер смешанных единоборств идет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Главный бой ожидается около 1.00 20 октября по московскому времени.

38-летний Нганну в карьере провел 20 боев, в них камерунский боец одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На счету 34-летнего Феррейры — 19 поединков в смешанных единоборствах, у бразильца — 13 побед, три поражения и три несостоявшихся боя.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Начало трансляции турнира — в 20.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира с боями Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра и Крис Сайборг — Ларисса Пачеко.

Фрэнсис Нганну
ММА

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