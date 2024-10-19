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Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: во сколько и где смотреть бой PFL онлайн

Фрэнсис Нганну проведет поединок в тяжелом весе против Ренана Феррейры на PFL Battle of the Giants
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну проведет поединок в тяжелом весе против победителя регулярного сезона PFL Ренана Феррейры в рамках турнира PFL Battle of the Giants в субботу, 19 октября. Вечер смешанных единоборств состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой камерунца и бразильца ожидается около 1.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию турнира PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 20.30 мск.

38-летний камерунский боец в карьере провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На счету 34-летнего бразильца рекорд в смешанных единоборства — 13 побед, три поражения и три боя признаны несостоявшимися.

Франсис Нганну
ММА

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