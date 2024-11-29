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Гаджи Рабаданов — Брент Примус: смотреть трансляцию боя PFL 10 2024

Гаджи Рабаданов и Брент Примус встретятся на турнире PFL 10 2024
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский боец PFL Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов (справа).
Фото Global Look Press
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Россиянин Гаджи Рабаданов и американец Брент Примус встретятся в финале Гран-при PFL 10 2024 в пятницу, 29 ноября. Турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В прямом эфире поединок в легком весе Рабаданов — Примус будет транслировать онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.

Рабаданову — 31 год, на его счету 23 победы, четыре поражения и две ничьи в профессиональных смешанных единоборствах. В августе Гаджи нокаутировал Майкла Дюфорта.

Примусу — 39 лет, в его профессиональном рекорде 15 побед, три поражения и одна ничья. В августе Брент победил Клэя Колларда судейским решением.

На кону в каждом финале стоит миллион долларов США для победителя.

Гаджи Рабаданов
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