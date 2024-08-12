Россиянин Гаджи Рабаданов и канадец Майкл Дуфорт встретятся в полуфинале Гран-при на турнире PFL 8 в ночь с 16 на 17 августа. Поединок пройдет на арене Hard Rock Live в Голливуде, США.

Поединок начнется около 1:00 по московскому времени. Трансляцию турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Рабаданову 31 год, на его счету 22 победы и 4 поражения в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке, который проходил 21 июня, он победил Элвина Эспинозу.

Дуфорту 30 лет, он одержал 13 побед и потерпел 5 поражений на профессиональном уровне. 21 июня, он уступил Адаму Пиколотти.