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Сегодня, 15:00

Гаджи Рабаданов — Майкл Дуфорт: время начала и где смотреть трансляцию боя PFL 8 (2024)

Гаджи Рабаданов и Майкл Дуфорт проведут бой на турнире PFL 8 (2024)
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Гаджи Рабаданов и канадец Майкл Дуфорт встретятся в полуфинале Гран-при на турнире PFL 8 в ночь с 16 на 17 августа. Поединок пройдет на арене Hard Rock Live в Голливуде, США.

Бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется в 00.30 по московскому времени.

Рабаданову 31 год, на его счету 22 победы и 4 поражения в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке 21 июня он победил Элвина Эспинозу.

Дуфорту 30 лет, он одержал 13 побед и потерпел 5 поражений на профессиональном уровне. 21 июня он уступил Адаму Пиколотти.

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PFL 8 (2024): трансляция боев турнира начнется в 0:30 17 августа