Гаджи Рабаданов победил Эспинозу единогласным решением судей на PFL 5

Российский боец легкого веса Гаджи Рабаданов победил аргентинца Элвина Эспинозу в поединке на турнире PFL 5.

Рабаданов выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Теперь у 30-летнего россиянина 22 победы, 4 поражения и 2 ничьи в профессиональной карьере. 31-летний Эспиноза потерпел первое поражение в ММА, до этого он выиграл 10 поединков.

Рабаданов возглавляет таблицу PFL в легком весе с 6 очками — он выиграл оба поединка в этом сезоне. Бойцы, занявшие первые 4 места в таблице, проходят в плей-офф.