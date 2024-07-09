Камил Гаджиев: «Если Hardcore закроют, это будет потеря для индустрии»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова президента Федерации бокса России Умара Кремлева, который выступает за закрытие поп-MMA лиги Hardcore.

«Умар в принципе по-другому сказать не мог, потому что он за спорт. Он не президент промоутерской организации, не руководитель коалиции промоутеров. Он президент Федерации, а у нее есть задача: отбор сильнейших, участие ребят на международной арене и так далее. Он по-другому сказать не мог и не должен.

С другой стороны, лицензию все-таки дальше запустили, это правильно. Hardcore делает очень много боев, турниров, они востребованы, много ребят дерутся. Это будет потеря для индустрии, если произойдет закрытие, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

На прошедшем турнире, организованном Hardcore, азербайджанский боец Джавид Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После окончания поединка, находясь в ринге, Джавид вступил в конфликт с другим бойцом — Артуром Кулинским. В ходе перепалки Рзаев оскорбил россиянина по национальному признаку и попытался спровоцировать драку.