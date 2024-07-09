Камил Гаджиев — о потенциальном бое Джигана и Емельяненко: «Вот это будет реальный бой»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что поединок между рэпером Джиганом и Александром Емельяненко (28-9) может получиться конкурентным.

— Вот это будет реальный бой. Здесь можно поговорить о шансах. Самое главное здесь — мы даже близко не отдаем себе отчета в том, в какой форме находится Александр Емельяненко. Из хорошего — мы не слышим, что он бухает, что с ним происходят какие-то истории. Значит, он где-то на нормальной полосе, на нормальной волне готовится.

Если будет готов, то бой с Джиганом, у которого есть богатый опыт занятий единоборствами в молодом возрасте, поединки по кикбоксингу и ММА, может получиться. Вот здесь реально есть интрига, на мой взгляд. Я бы такой бой не пропустил. Можно как угодно к этому относиться, но посмотреть это мы точно должны, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В своем последнем бою 26 мая 2023 года Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».