Гегард Мусаси: «PFL не отвечает на мои звонки и ведет себя как бывшая девушка»

Бывший чемпион Strikeforce и двукратный чемпион Bellator Гегард Мусаси (49-9) заявил, что PFL отказывается контактировать с ним.

«Я тренируюсь от случая к случаю, потому что не получаю никаких новостей от PFL или Bellator — люди думают, что я в отставке, — сказал Мусаси в интервью MMA Junkie. — Я жду боя. У меня есть контракт с ними, но такое ощущение, что они не считают себя обязанными его выполнять.

Мы пытались связаться с PFL, чтобы получить больше информации о том, что происходит, что они хотят делать дальше. Но такое ощущение, что они нас игнорируют. Им кажется, что мне слишком много платят. Они не хотят давать мне бои. Они мне задолжали.

Проблема в том, что мой менеджер пытался связаться с ними, а они даже не отвечают. Они не предпринимают никаких усилий, чтобы раскрутить меня или организовать бой. Они хранят молчание. Люди думают, что я завершил карьеру. У них со мной контракт. Они хотят оказать на меня давление, чтобы я пошел на снижение зарплаты. Но зачем мне это делать? Я знаю, что они должны мне бои.

Я знаю свои права, которые прописаны в контракте. Я жду, что они ответят и дадут мне бой. Так я хотя бы отправлю им сообщение, потому что дозвониться до них очень сложно. Мне приходится обращаться к СМИ. Это как UFC увольняет бойцов, и они узнают об этом в интернете. Мне приходится общаться с ними через СМИ. Это безумие.

У каждого промоушена свои особенности. В UFC давали мне бой каждые три-четыре месяца, но платили мало. В Bellator платили мне больше, но я дрался гораздо реже. А теперь и PFL не дает мне ни одного боя. Они даже не разговаривают со мной. Они ведут себя как бывшая девушка».

Мусаси прошлый бой проиграл Фабиану Эдвардсу (13-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 мая 2023-го на Bellator 296 в Париже, Франция.