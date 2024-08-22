Глава PFL: «Мокаев впечатляет. Он может стать лицом PFL»

Генеральный директор PFL Питер Мюррей в интервью изданию Sherdog рассказал о планах компании на будущее. Он отметил, что лига вскоре откроет новые дивизионы, в том числе наилегчайший, а также заявил о готовности подписать контракт с Мухаммадом Мокаевым (13-0).

«Я действительно думаю, что наилегчайшая весовая категория – это то, чем мы займемся в будущем. Посмотрите на таких бойцов, как Мухаммад Мокаев. Он из Дагестана, в наилегчайшем весе, 13-0. У этого парня вторая по продолжительности победная серия в истории UFC в наилегчайшем весе. В любителях у него рекорд 23:0.

Я считаю, что Мухаммад Мокаев мог бы стать будущим лицом наилегчайшего веса PFL, если мы откроем эту весовую категорию в PFL или в рамках нашей платформы Bellator. Мы следим за ним, этот парень впечатляет.

За ним [Мокаевым] – будущее спорта. PFL – это место, где чемпионы следующего поколения оставляют свой след в спорте. PFL – это о будущем, а будущее начинается с воспитания следующего поколения классных спортсменов, чемпионов и звезд ММА».

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29–28, 29–28, 30–27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.