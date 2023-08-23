Гольцов отказался раскручивать поединок с Нганну в PFL

Российский боец тяжелого дивизиона PFL Денис Гольцов высказался о вероятности своего поединка с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Этот шанс объективно маловероятен. Понятно, что он пришел сюда за деньгами и обещанным лакомым куском, но для этого должен быть очень известный и раскрученный соперник, под которого все нужно делать. Иначе в проведении этого боя нет смысла ни для организации, ни для Фрэнсиса. Только в том случае, если выиграть пояс и начать очень много об этом говорить и пытаться спровоцировать. Может быть, в этом случае что-то получится, но я не любитель таких красноречивых высказываний в адрес соперника перед боем, чтобы начать раскручивать тему так, как они хотят», — цитирует Гольцова Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Гольцова 27 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. В активе 36-летнего Нганну 3 поражения при 17 победах. В январе прошлого года камерунец одержал победу единогласным решением судей над Сирилом Ганом из Франции и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.