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10 декабря, 22:54

Гольцов ожидает боя против Нганну или Немкова

Владислав Маслов
Корреспондент
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Победитель сезона PFL-2024 в тяжелом весе Денис Гольцов рассказал о своем возможном поединке с Франсисом Нганну или Вадимом Немковым.

«Я рассчитываю в 2025 году провести бой со Нганну. Готовлюсь решать самые высокие задачи в лиге PFL, поэтому ждем новостей и адекватных предложений. В любом случае нас впереди ждут супербои, вопрос только когда и с кем. Все будет от этого зависеть.

Что касается Немкова, то со своими никогда не хочется биться по многим причинам. Но мы в одной организации — и, если некуда деваться, чтобы вырасти и стать лучшим, занять свое место в истории ММА — то почему бы и нет», — сказал Гольцов Vprognoze.ru.

Россиянин стал победителем сезона PFL, одержав четыре досрочные победы. В финале он одолел соотечественника Олега Попова удушением треугольником в первом раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Вадим Немков
Денис Гольцов
Франсис Нганну
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