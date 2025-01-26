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Хабиб после боя Усмана и Хьюза: «Ирландия — крупнейший в мире сторонник Палестины. Мы любим вас»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после победы его брата Усмана над ирландцем Полом Хьюзом в главном поединке PFL Road to Dubai Champions Series 1.

«Вся эта история началась с меня и другого парня, нашего боя. Но не забывайте, что Ирландия — крупнейший в мире сторонник Палестины, не забывайте об этом. Мы любим вас, ребята. В клетке соперничество, но за ее пределами главное — уважение. Мы любим вас, ребята, потому что вы поддерживаете наших братьев в Палестине», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

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Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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