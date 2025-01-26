Хабиб Нурмагомедов пригласил Пола Хьюза в Дагестан

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пригласил ирландского бойца Пола Хьюза в Дагестан.

В субботу, 25 января Хьюз единогласным решением судей проиграл Усману Нурмагомедову в титульном поединке турнира PFL в легком весе.

«Пол, спасибо за борьбу и за полученный опыт. Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан в любое удобное для вас время. Поверь, вам понравится, а ваш приезд послужит хорошим примером для молодых поколений», — написал Нурмагомедов на своей странице в соцсети X.

27-летний Хьюз потерпел 2-е поражение в ММА при 13 победах. На счету 26-летнего Нурмагомедова стало 19 побед и ни одного поражения.