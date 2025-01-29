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Хабиб — о поединке Нурмагомедова против Хьюза: «Я знал, что бой не будет простым»

Сергей Ярошенко
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу свсоего брата Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.

«Это хороший опыт для Усмана, ему попался очень сложный оппонент. У Хьюза нет громкого имени, но он стойкий парень. Я знал, что бой не будет простым. Да, я говорил про ирландских бойцов, но Хьюза я выделял отдельно. Я называл Пола Хьюза по имени. Я отдавал ему должное и понимал, что такого бойца надо уважать. Не знаю, может ли быть такое, что Усман недооценил Хьюза. После таких боев можно многому научиться. Плюс, турнир получился отличным — полная арена в Дубае, я рад», — сказал Хабиб интервью Anatomy of PFL Dubai.

Усман Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона PFL в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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