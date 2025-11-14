Хабиб Нурмагомедов: «Усман никогда не скажет, но он недооценил Пола Хьюза»

14 ноября, 15:45
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомменатировал победы своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом.
В январе и октябре на турнирах PFL Усман Нурмагомедов победил Хьюза решениями судей.
«Я буду с вами честен. Когда Усман подрался с Хьюзом в январе, он вернулся в зал и начал так тренироваться, что я все понял. В другой раз их бой будет абсолютно другим. Усман никогда этого не скажет. Но я чувствую — он недооценил Хьюза. Хотя Усман и не говорит об этом», — сказал Хабиб в интервью Weighing In.
На счету Усмана Нурмагомедова 20 боев в ММА, в которых одержал 20 побед. Он является чемпионом PFL в легком весе.
И после этого он подрался с ним в октябре еще хуже! Кстати, из текста интерью следует, что, либо:1. о втором их бое не знал Хабиб 2. новость устарела. В общем, "я худею, дорогая редакция".
