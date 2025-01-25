Хьюз пообещал финишировать Усмана Нурмагомедова до конца пятого раунда

Ирландский боец Пол Хьюз заявил, что не испытывает страха перед поединком с россиянином Усманом Нурмагомедовым на турнире PFL в Дубае.

«Знаю, что могу его нокаутировать, но если понадобится, я утащу его в глубины ада, где он еще никогда не был. Усман — опасный боец. Многие соперники боялись его. Но у меня не будет страха, я вселю в него страх с самого начала боя, я его растопчу и финиширую до конца пятого раунда», — заявил Хьюз журналистам.

На PFL в Дубае Нурмагомедов (18-0) и Хьюз (13-1) подерутся за чемпионский пояс в легком весе. Их поединок станет главным событием вечера. В соглавном бою встретятся тяжеловесы Вадим Немков (18-2) и Тимоти Джонсон (18-2). Турнир пройдет 25 января.