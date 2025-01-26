Хьюз — о поражении от Усмана Нурмагомедова: «Мы обязаны сделать реванш в Белфасте»

Ирландский боец Пол Хьюз прокомментировал поражение в главном поединке PFL Road to Dubai Champions Series 1 против россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Бой сложился, как я и ожидал. Я очень расстроен, мне показалось, что я выиграл бой. Мне стоило поднажать сильнее. Я уверен, что мы подеремся еще, большое уважение к Усману, но мне показалось, что я выиграл. У меня оставался еще бензин, мне стоило отдать все.

Мне казалось, я достаточно хорош, чтобы финишировать Усмана. Я реально думал, что я выиграю сегодня, мое сердце разбито. Мы обязаны сделать реванш в Белфасте, бой обязан пройти в Белфасте. Всем дагестанцам будет оказано гостеприимство в Ирландии с распростертыми объятьями, у нас большое уважение к этому воинственному маленькому народу. Я знаю, что в медиа все обострилось, это ММА, бой стал личным, но между нами только уважение., Я знаю, что в следующий раз я выиграю», — сказал Хьюз после боя.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.