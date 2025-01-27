Исмаилов: «Усман Нурмагомедов был на грани в бою с Хьюзом»

Российский тренер Рамазан Исмаилов высказался о победе Усмана Нурмагомедова над Полом Хьюзом в главном событии турнира PFL в Дубае.

«Думал, что Нурмагомедов досрочно выиграет, но Хьюз оказал достойное сопротивление и моментами пробивал Усмана. Хорошо цеплял, работал в корпус, и Нурмагомедов на морально-волевых выдержал. Один момент был вообще на грани», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Исмаилова.

Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза решением большинства судей в главном событии PFL Road to Dubai Champions Series 1. На счету россиянина 19 побед и ни одного поражения, а еще один его бой признан несостоявшимся. В активе Хьюза 13 побед и два поражения.