Боец Калинин: «Многие спрашивают меня о поединке с Мясниковым. Если у него есть такое желание, почему бы нет?»

Российский кулачный боец, бывший претендент на титул чемпиона Top Dog, Сергей Калинин по прозвищу «Кратос» оценил главный бой турнира RCC Hard в Екатеринбурге.

«Ничего удивительного в победе Валерия Мясникова над Магомедом Магомедовым для меня нет. Не сказать, что получился какой-то супербой. Обычный, стандартный поединок. Многие спрашивают меня о возможном бое с Мясниковым, но я сейчас хочу выступать в весе 94 кг. Если у него есть такое желание, то при хорошем гонораре и хороших раскладах, почему бы и не подраться на RCC Hard», — сказал Калинин Vprognoze.

В субботу, 6 июля, на кулачном турнире RCC Hard 9 в Екатеринбурге в главном бою вечера средневес Валерий Мясников победил единогласным решением судей Магомеда Магомедова.