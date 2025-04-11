Касум Касумов проведет поединок с Джастином Витзеллом на PFL World Tournament 12 апреля

Россиянин Касум Касумов проведет поединок в полулегком весе с американцем Джастином Витзеллом на турнире PFL World Tournament 2 в ночь на 12 апреля. Вечер ММА пройдет в Орландо (штат Флорида, США). Бой Касумов — Витзелл ожидается около 6.00 по московскому времени.

ММА PFL: Касумов — Витзелл

В России турниры PFL показывает платформа Okko по платной подписке. Результаты боев можно отслеживать в ленте разделе PFL и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

30-летний Касумов в профессиональной карьере имеет рекорд 13-0-1. На счету 33-летнего Витзелла рекорд в смешанных единоборствах — 10-8-2.