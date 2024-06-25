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Сегодня, 18:54

Клименко рассказал, какие бои RCC может предложить Фомичеву

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Глава RCC Николай Клименко высказался о том, какие бои организация может предложить бойцу на голых кулаках Олегу Фомичеву, более известному как «Фомич».

— Фомича тоже ждет непростой бой против Имели, и мы увидели, что Гаджи «Автомат» Наврузов объективно пока не готов к противостоянию с Фомичом, поэтому сложно что-то планировать пока. Мы всегда рады Фомичу — он прекрасно проявил себя и на кулаках, и по правилам RCC Fair Fight (профессиональный кикбоксинг).

Фомич против Асбарова — это интересный бой. Реванш Фомича и Хадиса Ибрагимова — тоже. Мы рассчитываем, что в рамках Гран-при RCC Hard у нас появится новая звезда в тяжелом весе, и свести будущего чемпиона с Фомичом выглядит вполне логичным шагом. Думаю, что мы обсудим это с нашими партнерами из Top Dog, — сказал Клименко Metaratings .

Фомичеву предстоит защита чемпионского перстня Top Dog на турнире в Уфе 20 июля. Его соперником станет Игорь Ионов по прозвищу Имеля. Они уже встречались в 2022 году, и в первом поединке победу единогласным судейским решением одержал Фомичев.

Источник: Metaratings.ru
Гаджи Наврузов (Автомат)
Хадис Ибрагимов
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