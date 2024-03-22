Корешков назвал своего главного соперника в PFL

Российский боец ММА Андрей Корешков ответил на вопрос о том, кто является его главным соперником в сезоне PFL-2024.

«Мечты имеют свойство сбываться. Это очень хорошая возможность, и я рад, что получил ее вновь. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть этот турнир. Наверное, самый главный оппонент — Логан Сторли, который был чемпионом, хоть и недолго, и достаточно сильный и серьезный оппонент», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 33-летний Корешков одержал 27 побед и потерпел 4 поражения.

19 апреля российский боец проведет поединок с соотечетственником Магомедом Умалатовым на турнире PFL 3.