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Сегодня, 18:57

Корешков не удивлен, что Магомедкеримов во второй раз завоевал чемпионский пояс в PFL

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков отреагировал на победу Магомеда Магомедкеримова в сезоне-2023 PFL.

«Магомеда Магомедкеримова я немного знаю. Это реально сильный боец, очень мастеровитый и обученный, хорошо борется. Я не удивлен, что он во второй раз завоевал чемпионский пояс в PFL, потому что это спортсмен очень высокого уровня. Теперь мы с ним в одной структуре и можем встретиться в клетке. Я в принципе не против. Но при этом не сказал бы, что мне этот бой сильно интересен», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

В финале сезона PFL Магомедкеримов победил шведа Садибу Си гильотиной в третьем раунде. 33-летний россиянин во второй раз выиграл сезон PFL.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-ne-udivlen-chto-magomedkerimov-vnov-vzyal-poyas-pfl-gotov-s-nim-vstretitsya-v-kletke-309028/
Андрей Корешков
Магомед Магомедкеримов
ММА
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