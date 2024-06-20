Корешков рассказал о подготовке к бою с Ямаучи

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал подготовку к бою в лиге PFL с бразильцем японского происхождения Гоити Ямаучи.

«Пока что я один. Тренируюсь в местном зале. Здесь много ребят, с которыми можно поработать. Главный тренер – представитель джиу-джитсу. Много тренировок по грэпплингу проводит. Ребят, умеющих бороться на земле, хватает. Приходит и помогает Дмитрий Смоляков.

Это не первая моя поездка в США. Я сам знаю, что и в какие временные рамки стоит делать, опираясь на собственное самочувствие. Весь алгоритм был выстроен в Омске. Моя задача акклиматизироваться и поддерживать форму. Большие нагрузки давать не нужно, потому что ими я могу усугубить свое состояние», – приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Поединок состоится 28 июня в турнире PFL 6 в Сью-Фоллс (США). На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 5 поражений за карьеру.