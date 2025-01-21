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Корешков выступит в Гран-при PFL в полусреднем весе

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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков анонсировал участие в Гран-при PFL в полусреднем весе в 2025 году.

«Я по-прежнему являюсь бойцом PFL. Мне предложили участие в новом Гран-при, поэтому теперь ждем, когда объявят всех участников и сетки. Формат турнира для меня не имеет значение, потому что я участвовал и в классическом Гран-при и при системе с отборочными боями и выходом в плей-офф. В классике вообще все просто и понятно. Мне главное драться и все», — цитирует Vprognoze.ru Корешкова.

34-летний Корешков (27-4) принимал участие в сезоне PFL в 2024 году, в котором не смог пробиться в полуфинал из-за поражения от Магомеда Умалатова.

Источник: vprognoze.ru
Андрей Корешков
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