Сайборг проведет поединок в женском полулегком весе против Пачеко на PFL Battle of the Giants

Бразильянка Крис Сайборг проведет поединок в женском полулегком весе (до 65,8 кг) против соотечественницы Лариссы Пачеко в рамках PFL Battle of the Giants в субботу, 19 октября. Вечер ММА пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соглавный бой ожидается после 00.30 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляцию боя эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало трансляции турнира — в 20.30 мск.

30-летняя Пачеко — чемпионка PFL в легком весе (2022) и в полулегком весе (2023). Рекорд Лариссы в ММА — 22-4.

39-летняя Сайборг — чемпионка Bellator, экс-чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC. На счету Крис в смешанных единоборствах рекорд — 26-2-1.