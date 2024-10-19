Крис Сайборг и Ларисса Пачеко проведут титульный поединок в женском полулегком весе

Бразильянки Крис Сайборг и Ларисса Пачеко проведут титульный поединок в женском полулегком весе (до 65,8 кг) в субботу, 19 октября. Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени. Соглавный бой ожидается около 00.30 мск.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию турнира PFL Battle of the Giants можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 20.30 мск.

39-летняя Сайборг — чемпионка Bellator, экс-чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC. Крис в смешанных единоборствах имеет рекорд — 26-2-1.

30-летняя Пачеко — чемпионка PFL в легком весе (2022) и в полулегком весе (2023). Ее рекорд в ММА — 22-4.