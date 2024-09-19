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Сегодня, 13:18

Кулачный боец «Имеля» Ионов: «Тарасов и «Регбист» не станут технарями во время подготовки к бою»

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Известный кулачный боец Игорь «Имеля» Ионов рассказал о тренировках с Даниилом «Регбистом» Алеевым перед его вторым поединком с Артемом Тарасовым.

«Я тренировался с ним в Мсокве. У него хорошие навыки, все хорошо получается. Он делает то, что ему объясняешь. Голова работает. У Артема Тарасова такие же шансы на победу, как и в первом поединке. Это не поединок был, а сумбур и драка. Ничего не поменяется. Они не станут технарями за одну подготовку. Такое нафиг не надо ни одному, ни другому — показывать свою технику и навыки», — сказал Ионов Metaratings.ru.

16 декабря 2022 года спортсмены провели поединок, в котором изначально победу единогласным решением судей одержал Алеев. Он дважды отправил Тарасова в нокдауны. Артем же отправил соперника на настил один раз.

Источник: Metaratings.ru

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