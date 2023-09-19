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Сегодня, 10:15

Лариса Пачеко обещает нокаутировать Марину Мохнаткину в первом раунде

Давид Хачатрян
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29-летняя бразильянка Лариса Пачеко (22-4) не видит серьезной угрозы в россиянке Марине Мохнаткиной (11-3), с которой она подерется в финале Гран-при PFL 24 ноября в Нью-Йорке, США.

«Ее бои практически ничем не отличаются друг от друга, — сказала Пачеко в интервью Sherdog. — Я предсказала, как она победит [Эмбер Лейброк]. На самом деле, она очень похожа на Кайлу [Харрисон], но она на другом уровне. Она будет пытаться повалить меня и заставить сдаться. Но чтобы повалить меня, ей придется драться со мной в стойке. Посмотрим, сможет ли она выстоять. Кроме того, у меня тяжелые руки, и я выигрываю много боев нокаутом, поэтому люди иногда забывают, что я еще и обладатель черного пояса второй степени. Даже если она меня повалит, я очень хорошо подготовлена на земле. Она сильная девушка, но я считаю, что я нахожусь на другом уровне. Ее игра хорошо сочетается с моей. Мой план — победить в первом раунде».

Мохнаткина идет на серии из пяти побед, в то время как Пачеко — на серии из 9 побед. Обе потерпели последнее поражение от Кайлы Харрисон (15-1).

Марина Мохнаткина
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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