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Сегодня, 07:04

PFL обвинила Мокаева во лжи: «Никто не проявлял интереса к подписанию тебя»

Давид Хачатрян
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Матчмейкер и исполнительный директор PFL Майк Коган обвинил Мухаммада Мокаева (13-0) во лжи о том, что PFL проявила интерес к его подписанию.

Недавно Мокаев опубликовал пост в соцсети X, в котором поблагодарил все организации, которые обратились к нему с предложением контракта: Brave CF, Rizin, ACA и другие. Он сказал, что ценит их веру в него и теперь он вместе со своей командой будет выбирать лучший вариант.

Затем Коган опубликовал сообщение в соцсетях: «Эта история — ложь. Никто из PFL или Bellator не разговаривал с этим парнем и не проявил ни капли интереса».

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
ММА
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