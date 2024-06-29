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Сегодня, 04:45

Магомед Умалатов — Бреннан Уорд: смотреть бой PFL 6 в прямом эфире

Бой PFL 6 Умалатов — Уорд пройдет 29 июня в Су-Фолс
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Бреннан Уорд.
Бреннан Уорд.
Фото Соцсети
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Американский боец ММА полусреднего веса Бреннан Уорд подерется с представителем России Магомедом Умалатовым на турнире PFL 6 29 июня в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Их поединок пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон». Начало — в 05.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя PFL 6 Умалатов — Уорд в прямом эфире можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko.

На счету 32-летнего Умалатова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед в 15 поединках. В последний раз он дрался 19 апреля 2024 года. Тогда россиянин единогласным решением судей победил соотечественника Андрея Корешкова на турнире PFL 3.

У 36-летнего Уорда в смешанных единоборствах — 17 побед и восемь поражений. 19 апреля 2024 года американец проиграл сабмишном южноафриканцу Дону Маджу на турнире PFL 3.

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Бреннан Уорд
Магомед Умалатов
ММА
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