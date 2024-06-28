Умалатов и Уорд проведут поединок 29 июня на PFL 6

Российский боец ММА полусреднего веса Магомед Умалатов подерется в основном карде турнира PFL 6 29 июня с американцем Бреннаном Уордом. Их поединок начнется в 05.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь с 28 на 29 июня в городе в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на территории арены «Сэнфорд Пентагон».

Смотреть трансляцию боя Умалатов — Уорд можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Okko.

У 32-летнего Умалатова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед в 15 поединках. На счету 36-летнего Уорда — 17 побед и восемь поражений.

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