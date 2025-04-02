Россиянин Магомед Умалатов и американец Логан Сторли встретятся в четвертьфинале Гран-при PFL в полусреднем весе в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир PFL World Tournament 2025 1 пройдет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Обновление: 3 апреля стало известно, что Магомед Умалатов провалил взвешивание и не примет участие в событии, а Логан Сторли получил другого соперника — австралийца Джозефа Лучиано.

Умалатову на момент начала турнира исполнится 33 года, в его профессиональном рекорде 17 побед и 1 поражение.

32-летний Сторли провел 19 поединков в профессиональных ММА, одержав 16 побед и потерпев 3 поражения.

В прямом эфире бой Умалатов vs Сторли и весь турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей раздела PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.