Умалатов победил Грейси на турнире PFL 9

Российский боец Магомед Умалатов вышел в финал Гра-при PFL в полусреднем весе. На турнире PFL 9 в Вашингтоне единогласным решением судей он победил бразильца Неймана Грейси — 30-27, 29-28, 29-28.

Теперь на счету 32-летнего Умалатова 17 побед в 17 боях в ММА. Для 35-летнего Неймана это поражение стало 6 в карьере при 13 победах.

В финале Гран-при Умалатов подерется с соотечественником Шамилем Мусаевым, который сегодня единогласным решением судей одержал победу над Мурадом Рамазановым (29-28, 30-27, 30-27).