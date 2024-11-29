Магомед Умалатов проведет поединок против Шамиля Мусаева в финале «Гран-при» PFL 29 ноября

Российскийские бойцы Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев проведут поединок в полусреднем весе в финале Гран-при PFL в пятницу, 29 ноября. Вечер ММА проходит на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В России в прямом эфире турнир PFL 10 показывает онлайн-платформа Okko (по платной подписке).

32-летний Умалатов имеет рекорд в ММА — 17-0-0. В последнем поединке летом 2024-го победил единогласным решением судей бразильца Неймана Грейси.

На счету 30-летнего Мусаева профессиональный рекорд — 17-0-1. Последний раз выходил в октагон летом этого года. Тогда россиянин победил соотечественника Мурада Рамазанова единогласным решением судей.

Победитель финала Гран-при PFL получает миллион долларов США.