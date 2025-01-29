Махачев — о поединке Нурмагомедова с Хьюзом: «Усман получил серьезный опыт»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал качества, которые помогли Усману Нурмагомедову одержать победу над ирландцем Полом Хьюзом.

«Опыт — самая важная вещь. На этом уровне все обладают универсальными навыками, умеют драться в стойке, бороться, проводить приемы. Претенденты на титул все это делают классно. Но опыт и бойцовский IQ — это самое важное. Сегодня Усман получил серьезный опыт, и он ему еще поможет», — сказал Махачев в интервью Anatomy of PFL Dubai.

Усман Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона PFL в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.