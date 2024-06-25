Менеджер Грозина: «Бой с Исмагуловым вполне возможен»

Менеджер чемпиона промоушна «Наше Дело» Александра Грозина Александр Скаредин рассказал о вероятности проведения боя своего подопечного с бывшим бойцом UFC из Казахстана Дамиром Исмагуловым.

«Бой между Грозиным и Исмагуловым по правилам смешанных единоборств вполне реален. Насколько я понимаю, Дамир не готов к бою по ММА в августе, а будет готов в декабре. Так что можно пробовать. У Александра контракт с «Нашим Делом». Если получится, то все пройдёт в рамках этой лиги», — сообщил Скаредин Legalbet.

В последнем бою Грозин (25-4-1) решением судей победил по правилам кикбоксинга казахстанца Муратбека Касымбая (12-4). 6 марта текущего года Исмагулов (24-3) провел бой по правилам кикбоксинга на турнире «Наше Дело» и судейским решением проиграл россиянину Эдуарду Вартаняну (25-4).