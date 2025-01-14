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Сегодня, 22:02

Молдавский рассказал, что нацелен на победу в Гран-при PFL

Камила Абдурахманова
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Экс-временный чемпион Bellator Валентин Молдавский сообщил, что изменения формата PFL не слишком его волнуют.

«Слышал об изменениях, но не знаю, как это будет по факту. Я не в той ситуации, чтобы пересматривать контракт. Я не понимаю, куда мне идти. В GFL меня не звали. Выступать в России желания пока нет. Есть плюс в том, что не нужно теперь гнаться за очками. Нужно просто выигрывать. Минус — снижение количества итоговых денег. Насколько мне известно, и так по факту поменьше денег забирали.

Я пока нацелен на Гран-при. Хочется стать чемпионом. С деньгами разберемся. Мой базовый контракт меня устраивает, хотя хотелось бы его со временем повысить. Я готов спокойно драться и пока уходить не планирую. В этом году надо выиграть Гран-при. Дальше будет видно, что нужно делать», — сказал Молдавский MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что в PFL итоговый гонорар за победу составит 500 тысяч долларов, а не один миллион, как было ранее. Также изменилась система сезона — теперь она представляет собой Гран-при.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Валентин Молдавский
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