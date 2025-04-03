Российский боец Мовлид Хайбулаев проведет поединок в полулегком весе против Джереми Кеннеди из Канады в 1/4 финала PFL World Tournament 2025 в ночь на 4 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Бой Хайбулаев — Кеннеди ожидается в 5.00 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется трансляция в 2.30 мск. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

34-летний россиянин в ММА одержал 21 победу, еще один бой признан несостоявшимся. 32-летний Кеннеди имеет профессиональный рекорд — 21 победа, пять поражений и еще один бой признан несостоявшимся.