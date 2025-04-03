Российский боец Мухамед Берхамов проведет поединок в полусреднем весе против американца Тэда Джина в четвертьфинале PFL World Tournament 2025 в ночь на 4 апреля. Турнир пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Бой Берхамов — Джин ожидается в 04.00 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

34-летний россиянин в ММА одержал 16 побед и потерпел два поражения, еще один бой признан несостоявшимся. 26-летний американский боец в смешанных единоборствах имеет восемь побед.