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18 апреля, 21:30

Мурад Рамазанов — Аарон Джеффри: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 3

Мурад Рамазанов проведет поединок с Аароном Джеффри на PFL World Tournament 3
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Аарон Джеффри vs Мурад Рамазанов.
Фото Global Look Press, соцсети
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Российский боец Мурад Рамазанов проведет поединок с канадцем Аароном Джеффри на турнире PFL World Tournament 3 в субботу, 19 апреля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Юниверсал Студиос Флорида» в городе Орландо (штат Флорида, США).

Ключевые события и результат боя Рамазанов — Джеффри вместе с другими поединками турнира можно отслеживать в матч-центре нашего сайта и ленте новостей PFL.

ММА PFL: Джеффри — Рамазанов

Трансляцию боя Рамазанов — Джеффри и других поединков турнира в полном объеме ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляции на английском языке доступны на каналах ESPN и ESPN+, а также на онлайн-платформе DAZN.

Рекорд 29-летнего Мурада Рамазанова — 12 побед, два поражения и еще один бой признан несостоявшимся. У 32-летнего Аарона Джеффри на профессиональном уровне — 15 побед и четыре поражения.

Аарон Джеффри
Мурад Рамазанов
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